GF Vip 5 | la Gregoraci sotto accusa | “Non vuole Petrelli perché è povero per lei”

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tra le protagoniste del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio Elisabetta, la quale sembrava pronta a iniziare una love story con Pierpaolo Pretelli. Tuttavia, proprio in queste ore, la showgirl ha preso le distanze dall’ex velino. Una mossa alquanto inaspettata che, però, non ha sorpreso il suo ex manager Francesco Chiesa Soprani. Proprio quest’ultimo, infatti, ha spiegato il presunto motivo per cui lasi sarebbe allontanata da. ElisabettaSembrava pronta a nascere la prima coppia della quinta edizione del Grande Fratello Vip e invece Elisabettae Pierpaolosi sono improvvisamente allontanati. La scelta è stata presa dalla ...

sunsetl87942354 : E oltre alla Gregoraci, anche GUENDA nasconderebbe di essere sia fidanzata fuori.. Leggete, sembra che stia con un… - infoitcultura : Gf Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria a letto insieme (lei in reggiseno). Gregoraci: 'Mi hai rotto le pa**e'.… - zazoomblog : GF Vip: Elisabetta Gregoraci rischia la squalifica per quello che ha detto-VIDEO - #Elisabetta #Gregoraci #rischia - leggoit : Gf Vip, Elisabetta Gregoraci: «Io single, ma fuori dalla casa qualcuno mi pensa» - ALESSANDROVOLT8 : @ricpuglisi “Gf Vip', Elisabetta Gregoraci lascia la porta aperta a Pierpaolo: 'Sono entrata da single' Dopo il mis… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Gregoraci

in foto: Per gentile concessione Endemol. Pierpaolo Pretelli non sembra intenzionato a mollare la presa e rilancia la sua corte spietata ad Elisabetta Gregoraci, che invece pare a ...Al termine della puntata di prima serata di ieri, al Grande Fratello Vip i concorrenti sono rimasti ancora un po' svegli e in giro per la casa. In cucina si sono incontrati Elisabetta Gregoraci e Pier ...