Fenomeno Chiara Ferragni sbarca su Rai 2 con Unposted

Non la vediamo quasi mai in tv ed è una grande eccezione quella che Chiara Ferragni ha deciso di fare, forse anche perchè si fida di Simona Ventura, la conduttrice che ce la racconterà da ogni punto di vista! E così è Rai 2 a fare un grande colpo con "Fenomeno Ferragni", in onda lunedì 12 ottobre alle 21.20. Con Simona Ventura, ma soprattutto con la icona mondiale Chiara Ferragni, si assisterà al film "Unposted" che, dopo essersi imposto al "Festival del cinema di Venezia", guadagnandosi anche la candidatura ai "Nastri d'argento", sbarca in prima assoluta sulla seconda rete Rai.

Simona Ventura:«Gli influencer nuove star? Ma saper stare in tv è un’altra cosa»

La presentatrice alla guida della serata evento dedicata a Chiara Ferragni. «Nella mia carriera ho già fatto tutto e questa cosa non cambierà mai» ...

