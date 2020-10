Domenica In: ospiti 11 ottobre 2020 (Di domenica 11 ottobre 2020) Oggi, 11 ottobre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a Maria De Filippi, che si racconterà tra carriera e vita privata. L’attore Luca Argentero interverrà in studio per presentare la fiction “Doc – Nelle tue mani”, che torna su Rai1 da giovedì 15 ottobre con le 4 puntate che completeranno la prima serie interrotta a causa dell’emergenza Covid. Renzo Arbore sarà poi in studio per sostenere la campagna sociale a favore della ‘Lega del Filo d’oro’, oltre a ricordare l’indimenticabile Renato ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 11 ottobre 2020) Oggi, 11, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a Maria De Filippi, che si racconterà tra carriera e vita privata. L’attore Luca Argentero interverrà in studio per presentare la fiction “Doc – Nelle tue mani”, che torna su Rai1 da giovedì 15con le 4 puntate che completeranno la prima serie interrotta a causa dell’emergenza Covid. Renzo Arbore sarà poi in studio per sostenere la campagna sociale a favore della ‘Lega del Filo d’oro’, oltre a ricordare l’indimenticabile Renato ...

SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti #mariadefilippi @Renzo_Arbore @Lucaargentero @maravenierof - zazoomblog : Anticipazioni Che tempo che fa gli ospiti di questa sera domenica 11 ottobre 2020 - #Anticipazioni #tempo #ospiti… - SpettacolandoTv : #DomenicaIn | nella puntata di oggi ospiti Maria De Filippi e Luca Argentero - FrancaPippa : Quando la domenica stai spaparanzato in camera ma arrivano ospiti - Eliana65278924 : Dovrei fare ordine tra i miei pensieri. Ma in fondo chi se ne frega, non aspetto ospiti. BUONA DOMENICA KEREMINE… -