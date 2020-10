Coronavirus, la mascherina resta obbligatoria per l'attività motoria all'aperto (Di domenica 11 ottobre 2020) ... ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'esenzione è rimasta solo per chi fa attività sportiva . Intervistato a Mezz'ora in più su Rai 3, Luigi Di Maio ha parlato della situazione della pandemia in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 ottobre 2020) ... ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'esenzione è rimasta solo per chi fa; sportiva . Intervistato a Mezz'ora in più su Rai 3, Luigi Di Maio ha parlato della situazione della pandemia in ...

LegaSalvini : LIBERO: 'CORONAVIRUS, A NAPOLI ALCUNI IMMIGRATI BALLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA. MULTATI? NON DISTURBATELI, LORO… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI BALLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA. MULTATI? 'NON DISTURBATELI, LORO POSSONO'. - repubblica : La signora di 'non ce n'è Coviddi' ci ripensa:'Ora mettiamo la mascherina' - CorriereUmbria : Coronavirus, mascherina obbligatoria anche per chi fa attività motoria all'aperto - LeoFiorino : RT @barbaraanfossi1: @fattoquotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mascherina Coronavirus, la mascherina resta obbligatoria per l'attività motoria all'aperto TGCOM Coronavirus, mascherina anche per chi fa attività motoria all’aperto

Coronavirus, mascherina anche per chi fa attività motoria all’aperto. Esente solo chi fa attività sportiva Anche chi farà attività motoria all’aperto dovrà infatti indossare obbligatoriamente la ...

Coronavirus, la mascherina resta obbligatoria per l'attività motoria all'aperto

Chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Lo scrive il Viminale in una circolare con alcuni chiarimenti sul decreto legge approvato il 7 ottobre. Nelle bozze ...

Coronavirus, mascherina anche per chi fa attività motoria all’aperto. Esente solo chi fa attività sportiva Anche chi farà attività motoria all’aperto dovrà infatti indossare obbligatoriamente la ...Chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Lo scrive il Viminale in una circolare con alcuni chiarimenti sul decreto legge approvato il 7 ottobre. Nelle bozze ...