Ronaldo Juventus | voci dalla Spagna | addio a fine stagione? CR7 ci pensa

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 10 ottobre 2020)– Da tempo ormai si parla di un possibiledi Cristianoalla. Il fenomeno portoghese da quando è sbarcato a Torino si è sempre portato dietro tantedi mercato. L’ultima indiscrezione arrivache vedrebbero CR7 sempre più lontano da Torino, ma ancora in un top club: su tutti il PSG.? Come svela il portale spagnolo ‘Diario Gol’, molto vicino alle vicende del Real Madrid. Il portoghese, 35 anni in questo 2020, avrebbe deciso di lasciare Torino astando alle ...