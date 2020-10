Roland Garros, Alvisi-Pigato hanno vinto nel doppio femminile jr. Cobolli vince nel maschile (Di sabato 10 ottobre 2020) Gioia azzurra nel doppio femminile e nel dopio maschile al Roland Garros Junior, a Parigi. Nella sfida per il titolo Eleonora Alvisi, 17enne di Barletta, e Lisa Pigato, 17enne bergamasca, si sono ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 ottobre 2020) Gioia azzurra nele nel dopioalJunior, a Parigi. Nella sfida per il titolo Eleonora, 17enne di Barletta, e Lisa, 17enne bergamasca, si sono ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland-Garros, Djokovic accede alla finale Battuto il greco Tsitsipas in 5 set (6-3, 6-2, 5-7, 4-6… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Martina #Trevisan supera 6-4 6-4 Kiki Bertens, è ai quarti di finale del Roland Garros!?? R… - RaiRadio2 : L’Italia avanti sulla terra rossa. Forza Jannik, forza Martina. Guardiamo a voi per far ripartire il paese. Chi rit… - Andrea947386275 : @RafaelNadal Ciao Rafa spero davvero ke tu domani possa arrivare a quota 20 Slam e concludere alla grande questo tu… - carloso7219 : RT @Gazzetta_it: Le azzurrine Alvisi-Pigato vincono nel doppio jr al Roland Garros. Cobolli vince nel maschile -