Pillola dei "5 giorni dopo" per le minorenni, via libera dell'Aifa (Di domenica 11 ottobre 2020) Via libera dell'Aifa alla Pillola dei "5 giorni dopo" per le minorenni. Magrini: "Non è un farmaco da utilizzare regolarmente". ROMA – E' arrivato il via libera dell'Aifa alla Pillola dei "5 giorni dopo" per le minorenni. Come riportato da La Repubblica, la decisione è stata presa dall'Agenzia del farmaco con una Determina di giovedì 8 ottobre 2020. "Si tratta di uno strumento efficace per la contraccezione d'emergenza per le giovani che abbiano avuto un rapporto non completo … – ha detto il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini – voglio sottolineare che si tratta di contraccezione di emergenza e che non è un ...

