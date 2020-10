Nasce Alitalia Ita, i primi aerei a inizio 2021 (Di sabato 10 ottobre 2020) Si chiamerà Alitalia Ita (Italia trasporto aereo spa) la nuova compagnia, che Nasce con il decreto firmato ieri. Un nuovo nome per Alitalia, nata come Alitalia Lai e poi ribattezzata Alitalia Cai con la privatizzazione del 2008, con i "capitani coraggiosi" e poi diventata Alitalia Sai, con l'arrivo degli arabi di Etihad nel 2014, poi finita in amministrazione straordinaria nel maggio del 2017. L'attesa é finita, la newco è realtà. Dopo settimane di rinvii, nella serata di venerdì é stato firmato il decreto interministeriale per la costituzione della nuova società. «La Newco rappresenta il primo passo verso la costituzione di un vettore di qualità capace di competere sul mercato internazionale. Poniamo le basi per il ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 ottobre 2020) Si chiameràIta (Italia trasporto aereo spa) la nuova compagnia, checon il decreto firmato ieri. Un nuovo nome per, nata comeLai e poi ribattezzataCai con la privatizzazione del 2008, con i "capitani coraggiosi" e poi diventataSai, con l'arrivo degli arabi di Etihad nel 2014, poi finita in amministrazione straordinaria nel maggio del 2017. L'attesa é finita, la newco è realtà. Dopo settimane di rinvii, nella serata di venerdì é stato firmato il decreto interministeriale per la costituzione della nuova società. «La Newco rappresenta il primo passo verso la costituzione di un vettore di qualità capace di competere sul mercato internazionale. Poniamo le basi per il ...

