Moby Prince, i recenti sviluppi parlano di malavita organizzata: Roma tace, Livorno avanza (Di sabato 10 ottobre 2020) La più grande strage della storia repubblicana avvenne a Livorno tra il 10 e l’11 aprile 1991. Uccise 140 persone imbarcate sul traghetto Moby Prince ed è oggetto di un’inchiesta tenuta da due anni sotto traccia dalla Procura di Livorno. Alcuni recenti sviluppi che vedono il coinvolgimento della malavita organizzata nella cornice in cui si consumò la strage potrebbero portare l’inchiesta in capo alla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Insieme a Gabriele Bardazza abbiamo raccontato i fatti storici insindacabili di questa storia nel libro Il caso Moby Prince. La strage impunita (Chiarelettere, 2019). Ce li ha descritti la Commissione d’inchiesta monocamerale terminata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) La più grande strage della storia repubblicana avvenne atra il 10 e l’11 aprile 1991. Uccise 140 persone imbarcate sul traghettoed è oggetto di un’inchiesta tenuta da due anni sotto traccia dalla Procura di. Alcuniche vedono il coinvolgimento dellanella cornice in cui si consumò la strage potrebbero portare l’inchiesta in capo alla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Insieme a Gabriele Bardazza abbiamo raccontato i fatti storici insindacabili di questa storia nel libro Il caso. La strage impunita (Chiarelettere, 2019). Ce li ha descritti la Commissione d’inchiesta monocamerale terminata ...

