Jessica Antonini richiesta indecente | Davide Lorusso si prende gioco di lei

(Di sabato 10 ottobre 2020)ricevere unada parte del suo ormai fidanzato. Il tutto firmato da un video che lascia i fan molto perplessi. Di cosa stiamo parlando? La ex tronistaè nelle ultime settimane al centro dei gossip a causa della sua scelta inaspettata dopo circa un mese di percorso … L'articolosidi lei proviene da www.meteoweek.com.

VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ #AlessiaMessina: cos’è successo con #MarioBalottelli? Sarà lei la nuova tronista che sostituirà Jes… - VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ Intervista doppia a Jessica Antonini e Davide Lorusso: come stanno vivendo la loro storia d’amore d… - IsaeChia : Somiglianza tra #JessicaAntonini e #AsiaArgento - zazoomblog : Uomini e Donne: Jessica Antonini e Davide Lorusso rispondono ai fan e spiegano come va dopo il programma - #Uomini… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Antonini

Jessica Antonini confessa la verità su quello che realmente prova nei confronti di Davide Lorusso. La ex tronista di Uomini e Donne ...Jessica Antonini e Davide Lorusso: "E' troppo presto per parlare di convivenza" Il trono di Jessica Antonini si è concluso dopo pochissimo tempo. Se non ...