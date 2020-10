I gattini muovono la testa in perfetta sincronia | il video è adorabile

Leggi su virali.video

(Di sabato 10 ottobre 2020) Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più bel gattino del reame? Probabilmente uno dei due simpatici felini che in questofa letteralmente impazzire la gente di tutto il mondo. Ilin questione mostra un gatto che scuote lamentre è in piedi, sopra una sorta di elettrodomestico e un altro piccolo felino, da terra, cerca di raggiungere la cima, accanto al fratellino. Dopo esserci riuscito avviene qualcosa di realmente. I duecominciano a muovere la loroin. Ciò che rende la clip davvero unica è l’incredibile modo in cui i due gatti sembrino davvero identici. Da quando ilè stato condiviso ha raggiunto 3 milioni di ...