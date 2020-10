Gerry Scotti lacrime in diretta: il pubblico resta senza parole (Di sabato 10 ottobre 2020) Gerry Scotti dimostra di essere ancora una volta un animo sensibile e le sue lacrime in diretta hanno molto commosso il pubblico a casa. Ecco cosa è successo. Gerry Scotti, Fonte foto: Youtube (screenshot – FlashTV®)Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin tutti sabati a partire dalle ore 16,04. Una puntata con il botto quella di questo pomeriggio, con tanti eccezionali ospiti da Cristina Marino a Lorella Cuccarini. Il primo ospite ad aprire il giro delle interviste è Gerry Scotti, reduce da mesi molto impegnativi che si vanno sempre più intensificando: il conduttore è infatti occupato su diversi fronti ... Leggi su chenews (Di sabato 10 ottobre 2020)dimostra di essere ancora una volta un animo sensibile e le sueinhanno molto commosso ila casa. Ecco cosa è successo., Fonte foto: Youtube (screenshot – FlashTV®)Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin tutti sabati a partire dalle ore 16,04. Una puntata con il botto quella di questo pomeriggio, con tanti eccezionali ospiti da Cristina Marino a Lorella Cuccarini. Il primo ospite ad aprire il giro delle interviste è, reduce da mesi molto impegnativi che si vanno sempre più intensificando: il conduttore è infatti occupato su diversi fronti ...

Giovann63255627 : RT @Sandra09469875: Gerry scotti... No non è lui #VerissimoCanYaman - namelessle_ : RT @michvael: Gerry Scotti ha visto sia Can che Demet #CanAVerissimo - _calabrese_gaia : RT @michvael: Gerry Scotti ha visto sia Can che Demet #CanAVerissimo - mibebespos : RT @michvael: Gerry Scotti ha visto sia Can che Demet #CanAVerissimo - MariaBallone : RT @CClub1989: Gerry Scotti un grande artista senza dubbio, tuttavia aspettiamo Can Yaman #VerissimoCanYaman -