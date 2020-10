Covid, organizza una festa di compleanno con 300 invitati: i carabinieri interrompono il party (Di sabato 10 ottobre 2020) Un compleanno che non passa inosservato, quello di Antonio, 63 candeline da spegnere e 300 invitati a rapporto, un numero corposo non soltanto per una semplice festa di compleanno, ma soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo vivendo. Un party organizzato in un ristorante di Ospedaletto Euganeo, in provincia di Padova, e poi interrotto dall’arrivo dei carabinieri, come riportato dal Mattino di Padova. Un compleanno in grande stile che, a detta degli organizzatori dell’evento Michele&Michele (Michele Berto e Michele Bertocco), ha rispettato le regole anti-Covid. Gli organizzatori hanno voluto puntualizzare il rispetto delle regole: “Antonio per il suo ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020) Unche non passa inosservato, quello di Antonio, 63 candeline da spegnere e 300a rapporto, un numero corposo non soltanto per una semplicedi, ma soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo vivendo. Unto in un ristorante di Ospedaletto Euganeo, in provincia di Padova, e poi interrotto dall’arrivo dei, come riportato dal Mattino di Padova. Unin grande stile che, a detta deglitori dell’evento Michele&Michele (Michele Berto e Michele Bertocco), ha rispettato le regole anti-. Glitori hanno voluto puntualizzare il rispetto delle regole: “Antonio per il suo ...

