Covid e ultras, due striscioni di protesta

Napoli – Gli ultras del Napoli non ci stanno e come nel loro stile scrivono striscioni per esprimere il loro dissenso per quanto sta vivendo il mondo del calcio. Curva A e Curva B (Fedayn, Sud, Secco Vive) hanno esposto due striscioni. "Posti assegnati, regole da rispettare. In curva liberi di tifare". La curva A: "Mentre è a rischio il futuro di un'intera generazione è inopportuno parlare di calcio. Leggi e repressione. Brutta nemica la frustrazione".

Gli Ultras del Napoli, in particolare quelli della Curva B, hanno esposto due striscioni all'esterno dello Stadio San Paolo a Fuorigrotta. Ecco il testo: "Posti assegnati, regole da rispettare", e poi ...

Gli ingressi contingentati aiutano gli stadi piccoli e raccolti come il Picco a ristabilire l´effetto "dodicesimo uomo" perso a causa della pandemia. Ma per gli ultras "o tutti o nessuno".

