Cosa sappiamo della collezione che Craig Green disegnerà per Valentino (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo la capsule collection con Levi's, che non ci è sfuggita durante la sfilata di Milano Moda Uomo, Valentino annuncia un nuovo progetto che celebra il decimo anniversario degli iconici accessori Valentino Garavani Rockstud. Un open lab che ospiterà collaborazioni con designer, marchi e artisti internazionali che daranno la propria interpretazione della rinomata «Stud», simbolo essenziale dell’universo degli accessori Valentino. Una borchia, introdotta per la prima volta con la collezione Diary, che con la sua forma quadrata e cruciforme non solo rende omaggio a Roma, ma contribuisce a impreziosire e rendere uniche ora sneaker, borse, sandali. Il primo designer coinvolto nel progetto è l'inglese Craig Green. Già ... Leggi su gqitalia (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo la capsule collection con Levi's, che non ci è sfuggita durante la sfilata di Milano Moda Uomo,annuncia un nuovo progetto che celebra il decimo anniversario degli iconici accessoriGaravani Rockstud. Un open lab che ospiterà collaborazioni con designer, marchi e artisti internazionali che daranno la propria interpretazionerinomata «Stud», simbolo essenziale dell’universo degli accessori. Una borchia, introdotta per la prima volta con laDiary, che con la sua forma quadrata e cruciforme non solo rende omaggio a Roma, ma contribuisce a impreziosire e rendere uniche ora sneaker, borse, sandali. Il primo designer coinvolto nel progetto è l'inglese. Già ...

La7tv : #piazzapulita Reddito di cittadinanza, Carlo Calenda: 'Non sappiamo quanti contratti abbiano fatto i navigator, è u… - PrimeVideoIT : Sappiamo cosa avete fatto durante questo fine settimana, commentate i vostri peccati! #TheHead #PrimeVideo - Ninamimi85 : @davecamerini @PeaceMusicLovee @rubio_chef Sappiamo pure che non sapete esattamente cosa significhi genocidio.… - Teresa02247224 : RT @LaSkilly: La storia dei 18 pescatori bloccati in #Libia Non se ne parla molto, ma sappiamo bene cosa accade da quelle parti, il mio pen… - AntonioCorsa : @FabAuri @giudicialex Diciamo che sappiamo cosa NON fare, che è già qualcosa. -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo Cosa sappiamo sui neonazisti nell’esercito e nella polizia della Germania Il Post Immuni, ancora tanti dubbi tra gli ascolani

App Immuni, tra chi decide di scaricarla e chi non sa bene nemmeno cosa sia: cosa ne pensano i cittadini alla luce dei nuovi contagi registrati nel Piceno e alla perdita del vanto di provincia Covid ...

L’esodo dalla pandemia: le carovane migranti in Centro America

Il 30 settembre, migliaia di persone si sono riunite in diversi gruppi per migrare in carovana negli Stati Uniti partendo dal luogo diventato ormai iconico: il terminal degli autobus di San Pedro Sula ...

App Immuni, tra chi decide di scaricarla e chi non sa bene nemmeno cosa sia: cosa ne pensano i cittadini alla luce dei nuovi contagi registrati nel Piceno e alla perdita del vanto di provincia Covid ...Il 30 settembre, migliaia di persone si sono riunite in diversi gruppi per migrare in carovana negli Stati Uniti partendo dal luogo diventato ormai iconico: il terminal degli autobus di San Pedro Sula ...