Coronavirus, in Cina zero contagi. Come è possibile? La testimonianza (Di sabato 10 ottobre 2020) Negli ultimi giorni non si parla d’altro del ‘miracolo della Cina’: i contagi per Coronavirus sono scesi incredibilmente a zero, proprio lì dove tutto ha avuto inizio, mentre il resto del mondo ancora combatte contro il virus. In tanti si domandano Come tutto ciò sia possibile e se molti non riescono a darsi una risposta, c’è chi invece sa Come la Cina abbia risolto ogni problema. Veronica Banfi, ragazza italiana che lavora in Cina, ha spiegato sotto un post di Selvaggia Lucaralle, Come la Cina abbia fatto a sconfiggere il virus: “per ritornare qui ho fatto 14 giorni di quarantena centralizzata in hotel, più altri 14 di simil lockdown a ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Negli ultimi giorni non si parla d’altro del ‘miracolo della’: ipersono scesi incredibilmente a, proprio lì dove tutto ha avuto inizio, mentre il resto del mondo ancora combatte contro il virus. In tanti si domandanotutto ciò siae se molti non riescono a darsi una risposta, c’è chi invece salaabbia risolto ogni problema. Veronica Banfi, ragazza italiana che lavora in, ha spiegato sotto un post di Selvaggia Lucaralle,laabbia fatto a sconfiggere il virus: “per ritornare qui ho fatto 14 giorni di quarantena centralizzata in hotel, più altri 14 di simil lockdown a ...

