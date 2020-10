Choc in ospedale, partorisce e lui la accoltella: non accettava il divorzio (Di sabato 10 ottobre 2020) Un episodio sconvolgente accaduto nella sala operatorio dell’ospedale. Aveva appena dato alla luce il suo bambino ma non è riuscita nemmeno a prenderlo tra le braccia. Aveva appena partorito il loro bambino, Guldane Yirtici è stata accoltellata più volte dal suo ex, Ahmet Yirtici, mentre si trovava ancora nella sala parto dell’ospedale di Gaziantep, in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Un episodio sconvolgente accaduto nella sala operatorio dell’. Aveva appena dato alla luce il suo bambino ma non è riuscita nemmeno a prenderlo tra le braccia. Aveva appena partorito il loro bambino, Guldane Yirtici è statata più volte dal suo ex, Ahmet Yirtici, mentre si trovava ancora nella sala parto dell’di Gaziantep, in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

leone150872 : RT @IlPrimatoN: Il primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, dal canto suo, intende far finire la faccenda… - BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: Il primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, dal canto suo, intende far finire la faccenda… - NovecentoV : RT @IlPrimatoN: Il primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, dal canto suo, intende far finire la faccenda… - LB19712 : RT @IlPrimatoN: Il primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, dal canto suo, intende far finire la faccenda… - TerryEmpyre : RT @IlPrimatoN: Il primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, dal canto suo, intende far finire la faccenda… -

Ultime Notizie dalla rete : Choc ospedale Choc in ospedale, partorisce e lui la accoltella: non accettava il divorzio MeteoWeek Choc in ospedale, partorisce e lui la accoltella: non accettava il divorzio

Un episodio sconvolgente accaduto nella sala operatorio dell’ospedale. Aveva appena dato alla luce il suo bambino ma non è riuscita nemmeno a prenderlo tra le braccia. Aveva appena partorito il loro ...

Roma choc, bimbo muore soffocato dal palloncino. «Ignorati i consigli del 118»

Bimbo muore soffocato dal palloncino. E' successo a Roma, in una struttura gestita dalla cooperativa sociale "Famiglia e società", dove il piccolo di 4 anni viveva con la madre. La notizia la riporta ...

Un episodio sconvolgente accaduto nella sala operatorio dell’ospedale. Aveva appena dato alla luce il suo bambino ma non è riuscita nemmeno a prenderlo tra le braccia. Aveva appena partorito il loro ...Bimbo muore soffocato dal palloncino. E' successo a Roma, in una struttura gestita dalla cooperativa sociale "Famiglia e società", dove il piccolo di 4 anni viveva con la madre. La notizia la riporta ...