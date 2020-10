Chiara Ferragni posa in intimo con la mamma e le sorelle | la reazione del web

Leggi su tpi

(Di sabato 10 ottobre 2020)incon lae lestupisce nuovamente i suoi follower e questa volta a darle man forte sono le sue due, Francesca e Valentina, e ancheMarina. La famiglia al femminile si è concessa un rilassante pomeriggio in hotel con una tazza di tè fumante e, per l’occasione, tutte hanno indossato dell’coordinato (color marrone scuro e tortora) sponsorizzato da Intimissimi. Tantissimi – come al solito – i commenti che hanno tempestato la fotografia postata dall’influencer cremonese, alcuni ironici (Quando invito le mie amiche, beviamo il tè rigorosamente in mutande sul divano) e altri invece ...