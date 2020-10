Chi è in quarantena è anche in malattia? (Di sabato 10 ottobre 2020) In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena con la malattia prevista dal Cura Italia “in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica”. Lo chiarisce l’Inps con un messaggio. Per quanto riguarda i lavoratori fragili la quarantena e la sorveglianza precauzionale “non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela dellacon laprevista dal Cura Italia “in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica”. Lo chiarisce l’Inps con un messaggio. Per quanto riguarda i lavoratori fragili lae la sorveglianza precauzionale “non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini ...

NicolaPorro : Corrono i #Contagi, ma nessuno ci dice quanti sono gli #asintomatici e i #malati. #Conte, regole anti-Covid anche i… - Corriere : Svizzera: quarantena obbligatoria per chi arriva da 4 regioni d’Italia - tvsvizzera : Chi entra in #Svizzera e, in uno dei dieci giorni precedenti, si è recato in una delle regioni indicate, sarà sogge… - zanzy82 : RT @lucabattanta: Una cosa di cui non parla nessuno: chi è che gestisce l'accoglienza sulle navi quarantena? Quanto viene pagato ? - Valle2980 : #Covid19. La #Svizzera mette il #Veneto nella lista rossa. Chi rientra o proviene dalla Regione dovrà stare in quar… -