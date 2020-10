“Aria pulita per i bambini di Salerno”, la petizione di un gruppo di genitori (Di sabato 10 ottobre 2020) di Erika Noschese “Aria pulita per i bambini di Salerno”: è la petizione lanciata, attraverso la piattaforma changeorg,, da alcuni genitori di Salerno e della Valle dell’Irno, sostenuta anche dall’associazione Salute e Vita. La raccolta firme lanciata è indirizzata all’amministrazione comunale di Salerno, al prefetto, all’ufficio scolastico provinciale di Salerno, ai dirigenti degli istituti presenti su territorio, alla Procura della Repubblica, al Noe, al governatore De Luca, all’Asl e alla direzione generale dell’Arpac per chiedere, proprio attraverso la campagna di raccolta firme, la chiusura delle fonderie Pisano e la pubblicazione dello studio Spes. “Riteniamo che la mobilitazione di una componente così importante della società civile ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 10 ottobre 2020) di Erika Noschese “Ariaper idi Salerno”: è lalanciata, attraverso la piattaforma changeorg,, da alcunidi Salerno e della Valle dell’Irno, sostenuta anche dall’associazione Salute e Vita. La raccolta firme lanciata è indirizzata all’amministrazione comunale di Salerno, al prefetto, all’ufficio scolastico provinciale di Salerno, ai dirigenti degli istituti presenti su territorio, alla Procura della Repubblica, al Noe, al governatore De Luca, all’Asl e alla direzione generale dell’Arpac per chiedere, proprio attraverso la campagna di raccolta firme, la chiusura delle fonderie Pisano e la pubblicazione dello studio Spes. “Riteniamo che la mobilitazione di una componente così importante della società civile ...

