Ancora sangue sulla strada, Antonio non ce la fa. Muore sotto gli occhi dei soccorritori (Di sabato 10 ottobre 2020) È tragico il bilancio dell’incidente avvenuto venerdì 9 ottobre a Borzano Albinea, in provincia di Reggio Emilia. Un motociclista di 49 anni è morto Poco dopo le 9 la sua Honda Barracuda è finita contro un pick-up sulla Pedemontana strada provinciale 37. L’uomo è stato sbalzato per diversi metri sull’asfalto, le sue condizioni sono apparse subito disperate. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso, ma i tentativi di salvare la vita all’uomo sono risultati vani. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima è Antonio Lamonica, di 49 anni, residente a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, ma originario di Catanzaro.



