Torna DOC – Nelle tue mani, Luca Argentero: “Non farei il medico neanche sotto tortura!” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Redazione Da giovedì 15 ottobre in prima serata su Rai1, andranno in onda i nuovi episodi della serie ‘DOC – Nelle tue mani’, le cui riprese erano state interrotte in primavera a causa dell’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus. Tornare sul set, per quelli che Luca Argentero definisce “piccoli francobolli” a completamento della stagione, è stato per … Torna DOC – Nelle tue mani, Luca Argentero: “Non farei il medico neanche sotto tortura!” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 9 ottobre 2020) Redazione Da giovedì 15 ottobre in prima serata su Rai1, andranno in onda i nuovi episodi della serie ‘DOC –tue’, le cui riprese erano state interrotte in primavera a causa dell’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus.re sul set, per quelli chedefinisce “piccoli francobolli” a completamento della stagione, è stato per …DOC –tue: “Noniltortura!” Impronta Unika.

RaiPlay : Cose che ci piacciono di questo ottobre: - IL DOC FANTI - TORNA - DAL 15 OTTOBRE! ?? Se ancora non lo conoscete (e n… - DelAdv : RT @RaiPlay: Cose che ci piacciono di questo ottobre: - IL DOC FANTI - TORNA - DAL 15 OTTOBRE! ?? Se ancora non lo conoscete (e non ci crede… - AntoStern : Doc-nelle tue mani torna su Rai1. Luca Argentero: ‘Il finale vi sorprenderà’ - atuttonotizie - Maynard_doc : @Patty66509580 @boanerges573 @Palazzo_Chigi Tu hai grossi problemi con la grammatica. Torna a scuola. - Teleblogmag : Finalmente arrivano i rimanenti episodi inediti della prima stagione in attesa della seconda già confermata. Iscri… -