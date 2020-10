Ragazzo 25enne chiuso in casa da 7 anni | come lui altre 100mila persone in Italia

Leggi su chenews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Marco Brocca si è barricato nella sua cameretta da quando ha compiuto 18e comunica con il mondo tramite un pc. Alla base di questo suo disagio una patologia antiestetica Si chiamano Hikikomori che in giapponese significa “stare in disparte”. Sono coloro che hanno deciso drasticamente di non voler avere più una vita sociale preferendo rimanere presso la propria abitazione o addirittura barricati in camera da letto. È il caso di Marco Broccache non esce dalla sua stanza da quando aveva 18. La sua finestra sul mondo è un pc attraverso il quale comunica con le pochedi cui si fida. Non si tratta di una decisione presa in maniera razionale, bensì è il risultato di un disturbo psicologico derivanti da situazioni del ...