Rafferty Law | lo stile è un affare di famiglia

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Avvistato Jude Law. Anzi, no, è suo figlioLaw. Alla sfilata meneghina di Valentino durante la settimana della moda milanese appena conclusa giornalisti e addetti ai lavori per un attimo hanno pensato di assistere all'apparizione inattesa dell'attore britannico reso famoso da pellicole come Closer, Alfie e Il Talento di Mr.Ripley, ma anche serie tv cult come The Young Pope e Sherlock Holmes. Invece ad assistere al defilé della maison disegnata da Pierpaolo Piccioli è stato il primogenito di casa Law, incredibilmente somigliante al padre. Stesso sguardo magnetico, stessi lineamenti cesellati e stesso portamento fiero. Un fascino che è scritto sicuramente nei geni di, amplificato dalla scelta dell'outfit, ben calibrata per l'età del ragazzo, classe 1996: maglia logata con scollo a V, trench ...