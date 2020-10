Quattro calciatori positivi al Covid nell’Italia U21, uno è Bastoni (Di venerdì 9 ottobre 2020) Coronavirus, positivi Quattro giocatori dell’Italia U21. A rischio la partita contro l’Islanda. ROMA – L’Italia U21 registra Quattro giocatori e un membro dello staff positivi al coronavirus. Dopo i primi contagi registrati nel primo giorno di ritiro, gli altri tre casi sono stati scoperti all’arrivo a Reykjavik, dove è prevista la sfida contro l’Islanda. La partita ora è a forte rischio, con la Federazione che si è messa in contatto con l’Uefa per tutte le misure da adottare. Uno dei due calciatori positivi, come emerso inizialmente a mezzo stampa, è Bastoni. CoronavirusCoronavirus, positivi due calciatori dell’Italia U21 L’Italia U21 di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Coronavirus,giocatori dell’Italia U21. A rischio la partita contro l’Islanda. ROMA – L’Italia U21 registragiocatori e un membro dello staffal coronavirus. Dopo i primi contagi registrati nel primo giorno di ritiro, gli altri tre casi sono stati scoperti all’arrivo a Reykjavik, dove è prevista la sfida contro l’Islanda. La partita ora è a forte rischio, con la Federazione che si è messa in contatto con l’Uefa per tutte le misure da adottare. Uno dei due, come emerso inizialmente a mezzo stampa, è. CoronavirusCoronavirus,duedell’Italia U21 L’Italia U21 di ...

Jules_Bonnot_ : @Lupetto979 La Roma è una cosa seria. Non è una fabbrichetta di ex calciatori oggi influencer da quattro soldi. - MedicalScitech : @GiuseppeConteIT @luigidimaio Sono 18 i marittimi di #mazaradelvallo nelle mani di #Haftar e due i pescherecci bloc… - webnauta5_9 : RT @Ammdegiorgi: #Haftar ha intenzione di far capitolare l’Italia, farsi consegnare i quattro calciatori ed essere così riconosciuto dai co… - sportli26181512 : Juventus, fine dell'isolamento al J-Hotel: Bonucci e Chiellini raggiungono la nazionale: Dopo quattro giorni di iso… - ale_cignoni : RT @Ammdegiorgi: #Haftar ha intenzione di far capitolare l’Italia, farsi consegnare i quattro calciatori ed essere così riconosciuto dai co… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro calciatori Quattro calciatori positivi al Covid nell'Italia U21, uno è Bastoni News Mondo Piacenza - C'è un altro positivo al Covid tra i biancorossi ma non è un giocatore

C’è un altro positivo al Covid nel Piacenza, questa volta però non è un giocatore ma un tesserato che è al seguito della formazione biancorossa e che si va ad aggiungere ai quattro casi certificati - ...

CdS – Allarme Inter, in caso di aumento dei contagi rischia di saltare il derby

Sarà invece corsa contro il tempo per il primo impegno di Champions League che farà seguito al derby contro il Borussia Mönchengladbach. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, il r ...

C’è un altro positivo al Covid nel Piacenza, questa volta però non è un giocatore ma un tesserato che è al seguito della formazione biancorossa e che si va ad aggiungere ai quattro casi certificati - ...Sarà invece corsa contro il tempo per il primo impegno di Champions League che farà seguito al derby contro il Borussia Mönchengladbach. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, il r ...