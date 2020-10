Qualifiche F1 GP Eifel Germania 2020 | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Seconda giornata di lavoro al Nurburgring in occasione del Gran Premio dell’. Il weekend diproseguirà con l’attività in pista di sabato 10 ottobre con la terza sessione di prove libere e con le. Alle ore 12:00 il via alle prove libere 3 della durata di 60 minuti, poi dalle 15:00 lo start della qualifica nella quale si assegnerà la pole position e si formerà la griglia di partenza. Le FP3 e ledel GP dell’verranno trasmesse insui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili inattraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv disponibili per gli abbonati al pacchetto sport. GP– Domenica 10 ottobre (SKY SPORT UNO e SKY ...