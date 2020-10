“Perché ho violentato la ragazza disabile? Mi provocava” La difesa dell’operatore (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’operatore dell’Oasi di Troina fermato con l’accusa di avere violentato una ragazza disabile malata di Covid, prova a difendersi goffamente. Prova a difendersi l’operatore sanitario che ha violentato una ragazza disabile ricoverata all’Oasi di Troina (Enna) perché malata di Covid. E lo fa usando frasi che per lui invece di essere aggravanti, sono attenuanti. Del tipo: “era lei che mi provocava”, come se fosse così difficile controllare i propri impulsi di fronte al disagio di una ragazza sfortunata e per giunta malata di coronavirus. E poi: “È successo solo una volta”. Anche qui, come se una violenza fosse meno grave se fatta una sola volta. Una violenza, oltretutto, che ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’operatore dell’Oasi di Troina fermato con l’accusa di avereunamalata di Covid, prova a difendersi goffamente. Prova a difendersi l’operatore sanitario che haunaricoverata all’Oasi di Troina (Enna) perché malata di Covid. E lo fa usando frasi che per lui invece di essere aggravanti, sono attenuanti. Del tipo: “era lei che mi provocava”, come se fosse così difficile controllare i propri impulsi di fronte al disagio di unasfortunata e per giunta malata di coronavirus. E poi: “È successo solo una volta”. Anche qui, come se una violenza fosse meno grave se fatta una sola volta. Una violenza, oltretutto, che ...

