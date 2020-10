Per Piazza Affari offerta da 4,3 mld E' fatta: Lse vende a Euronext-Cdp (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lse ha accettato la proposta ricevuta da Euronext, assieme a Cdp e Intesa Sanpaolo, per la vendita di Borsa Italiana; l'operazione vale 4,325 miliardi "piu' un ammontare di contanti che rifletta la generazione di cassa" alla chiusura dell'accordo. Sul fronte delle tempistiche l'obiettivo e' di chiudere nella prima meta' del 2021. Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lse ha accettato la proposta ricevuta da, assieme a Cdp e Intesa Sanpaolo, per la vendita di Borsa Italiana; l'operazione vale 4,325 miliardi "piu' un ammontare di contanti che rifletta la generazione di cassa" alla chiusura dell'accordo. Sul fronte delle tempistiche l'obiettivo e' di chiudere nella prima meta' del 2021. Segui sutaliani.it

Piazza Affari passa al consorzio paneuropeo di cui fanno parte anche Cdp Equity e Intesa Sanpaolo. Lse conferma in una nota di aver accettato di vendere l'intera partecipazione in Borsa Italiana a ...

Piazza Montefeltro, bisogna salvare il ’pero del vescovo’

Stanno per iniziare i lavori di smantellamento del parcheggio di piazza Guido da Montefeltro, una struttura che non è mai entrata nelle simpatie dei forlivesi, e che anzi, è stata aspramente criticata ...

