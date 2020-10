Next Generation EU, Cia: subito i fondi all’agricoltura, non manchi strategia (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’agricoltura europea e italiana che ha dimostrato grande tenuta nel garantire ai cittadini il necessario approvvigionamento alimentare durante il lockdown, non sta uscendo indenne dalla crisi socio-economica causata dal Covid e ha estremo bisogno di liquidità immediata dal 2021, come di una concreta strategia che ne sostenga l’utilizzo per rendere il settore realmente protagonista del cambiamento. Cia-Agricoltori Italiani fa così appello alla Commissione agricoltura del Parlamento Ue che lunedì prossimo, 12 ottobre, si esprimerà sulla possibilità di utilizzare da subito le risorse specifiche per il settore previste nel Next Generation EU. Per Cia, dunque, come già sollecitato dallo scorso maggio, è necessario che i 7,5 miliardi che ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’agricoltura europea e italiana che ha dimostrato grande tenuta nel garantire ai cittadini il necessario approvvigionamento alimentare durante il lockdown, non sta uscendo indenne dalla crisi socio-economica causata dal Covid e ha estremo bisogno di liquidità immediata dal 2021, come di una concretache ne sostenga l’utilizzo per rendere il settore realmente protagonista del cambiamento. Cia-Agricoltori Italiani fa così appello alla Commissione agricoltura del Parlamento Ue che lunedì prossimo, 12 ottobre, si esprimerà sulla possibilità di utilizzare dale risorse specifiche per il settore previste nelEU. Per Cia, dunque, come già sollecitato dallo scorso maggio, è necessario che i 7,5 miliardi che ...

