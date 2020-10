Napoli, Il Giornale attacca: "Mertens per ristoranti, un atto di sciatteria" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il quotidiano ha attaccato duramente l'attaccante belga accusando di essere un irresponsabile e di non prestare la giusta attenzione in tema Covid-19. Leggi su 90min (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il quotidiano hato duramente l'nte belga accusando di essere un irresponsabile e di non prestare la giusta attenzione in tema Covid-19.

Duro attacco nei confronti di Dries Mertens da parte del quotidiano Il Giornale. Il giornalista Riccardo Signori ha infatti scritto un duro articolo accusando l'attaccante belga del Napoli di ...

Duro attacco nei confronti di Dries Mertens da parte del quotidiano Il Giornale. Il giornalista Riccardo Signori ha infatti scritto un duro articolo accusando l'attaccante belga del Napoli di ...