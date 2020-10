Morgan presenta ad Anna Lou | figlia di Asia Argento l’ultima arrivata

Leggi su aciclico

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il cantante, diventato padre per la terza volta, porta a passeggio ladi 7 mesi, avuta da Alessandra Cataldo, nascosta come una rock baby dentro un mantello nero, come si vede in queste immagini esclusive. Con loro la primogenita,di, che con un look punk si mostra tenera con la neonata e aiuta il padre che non rinuncia a gesti anticonvenzionali… Sotto il mantello nero come un eroe mascherato,nasconde la sua terzaavuta da Alessandra Cataldo. La porta in giro per il centro di Milano, orgoglioso, quasi fosse un trofeo. La piccola, nata in pieno lockdown il 16 marzo scorso, ha sette mesi, non è né nella carrozzina né tantomeno in un fascia prenatale, ma avvolta in stile rock baby nel mantello nero del ...