Mondiali di League of Legends | la sorpresa è Suning Team Liquid è fuori | G2 passa ma deve migliorare

Leggi su esports247

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Gruppo A si è rivelato uno dei più combattuti nel campionato mondiale diof2020. Le partite sono state quasi tutte molto emozionanti, per la gioia dei sostenitori dei vari. Tuttavia, solo duehanno ottenuto l’accesso al turno successivo, ovvero la fase ad eliminazione diretta del torneo esports. Si tratta diGaming (LPL) e G2 Esports (LEC), ed è un fatto abbastanza sorprendente, dato che molti fan e analisti avevano pronosticato una loro eliminazione già in questo gruppo. Invece le cose sono andate diversamente. Se da una parte i fan die G2 possono legittimamente esultare, dall’altra non si può non sottolineare la cocente eliminazione di, dovuta ...