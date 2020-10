La vita in diretta, Alberto Matano toglie la parola a Milly Carlucci, interrompe bruscamente il collegamento e dice “la situazione è sfuggita di mano” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alberto Matano sta conducendo “vita in diretta”. Quest’anno il conduttore è solo al comando dopo che l’anno scorso, in tandem con Lorella Cuccarini, le cose non sono andate affatto bene. Dopo che Lorella Cuccarini è stata fatta fuori dai palinsesti Rai, nei corridoi pare ci si stato un duro confronto tra Alberto Matano, accusato dalla Cuccarini di maschilismo e di ego smisurato e Pierluigi Diaco che ha preso le parti della sua amica Lorella. Poi, anche Pierluigi Diaco è stato fatto fuori infatti, il suo programma “Io e te”, peraltro seguitissimo e amatissimo è stato interrotto e non andrà più in onda. Doveva terminare il 4 settembre ma poi c’è stato un caso di covid ed è stato ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 9 ottobre 2020)sta conducendo “in”. Quest’anno il conduttore è solo al comando dopo che l’anno scorso, in tandem con Lorella Cuccarini, le cose non sono andate affatto bene. Dopo che Lorella Cuccarini è stata fatta fuori dai palinsesti Rai, nei corridoi pare ci si stato un duro confronto tra, accusato dalla Cuccarini di maschilismo e di ego smisurato e Pierluigi Diaco che ha preso le parti della sua amica Lorella. Poi, anche Pierluigi Diaco è stato fatto fuori infatti, il suo programma “Io e te”, peraltro seguitissimo e amatissimo è stato interrotto e non andrà più in onda. Doveva terminare il 4 settembre ma poi c’è stato un caso di covid ed è stato ...

10_Smarti : Una GUERRA per una serata piena di VITA...? #MilanJuventus ???? Stadio SAN SIRO ?? Stasera ore 20.45, diretta su… - LauraGaravini : Assegno universale per i figli. Sblocco dei cantieri. Regolarizzazione lavoratori. Solo alcuni dei primi traguardi… - ChryCalle : RT @_Milanisti1899_: #GiovedìLetterarioRossonero ?? Giovedì 15/10/2020 ?? 21,00 ?? pagina Facebook di #Milanisti1899 - Marika05708127 : @Kcleo10 @GF_diretta Facciamo anche noi un #perfaruscireAdua se circolerà questo dovranno per forza prendere provve… - psychovaleria : perchè sul sito non c'è il video di loro che leggono i commenti? non posso stare H24 a vedere la diretta mediaset ho una vita #GFVIP -