Inter | oggi altro giro di tamponi Derby ancora non a rischio

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in casaC’è preoccupazione in casaper diffondersi del Coronavirus che ha colpito fin qui ben 4 giocatori: a Bastoni e Skriniar si sono aggiunti infatti Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini. “ci sarà un’altra tornata dil’esito di quelli di ieri) e, con ogni probabilità, un ulterioreverrà effettuato domani, nonostante il programma prevedesse sabato e domenica liberi. Ci fosse qualchecontagiato, evidentemente, la situazione diventerebbepiù complicata. E solo se arrivasse a 10 positivi la gara (-Milan, ndr) potrebbe essere rinviata”. “Per, ...

Da una parte l'Inter con le recenti positività di Alessandro Bastoni ... come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, dopo un eventuale secondo tampone negativo servirebbe l'ok della Asl per ...Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport ... Intanto ad Appiano sono rimasti solo Handanovic, Radu, Padelli, Darmian, Ranocchia e Young, "per i quali l’Inter ha ottenuto che svolgano l’isolamento ...