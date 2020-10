"Il dottore di Salvini è morto"? Le Iene, scacco matto a Selvaggia Lucarelli: una pesantissima intervista (Di venerdì 9 ottobre 2020) A Le Iene di Italia 1 su torna a parlare della terapia del plasma contro il coronavirus, un cavallo di battaglia della trasmissione già da molti mesi a questa parte. Nel servizio trasmesso giovedì 8 ottobre, la redazione del programma ricorda: "A maggio scorso abbiamo raccolto le testimonianze di pazienti colpiti dal coronavirus che raccontavano di essere guarite dopo aver intrapreso la cura con il plasma di altre persone guarite dal Covid-19. Alessandro Politi aveva intervistato esperti che si erano detti contenti dei risultati raggiunti con questa possibile terapia. Eppure l'impiego del plasma iperimmune contro il Covid in Italia non sembra interessare e la raccolta di plasma fatica a partire. Perché?". Insomma, Le Iene cercano di indagare sulle ragioni che spingono a trascurare una cura i cui risultati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) A Ledi Italia 1 su torna a parlare della terapia del plasma contro il coronavirus, un cavallo di battaglia della trasmissione già da molti mesi a questa parte. Nel servizio trasmesso giovedì 8 ottobre, la redazione del programma ricorda: "A maggio scorso abbiamo raccolto le testimonianze di pazienti colpiti dal coronavirus che raccontavano di essere guarite dopo aver intrapreso la cura con il plasma di altre persone guarite dal Covid-19. Alessandro Politi avevato esperti che si erano detti contenti dei risultati raggiunti con questa possibile terapia. Eppure l'impiego del plasma iperimmune contro il Covid in Italia non sembra interessare e la raccolta di plasma fatica a partire. Perché?". Insomma, Lecercano di indagare sulle ragioni che spingono a trascurare una cura i cui risultati ...

