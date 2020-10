Il delirio di AffariItaliani contro De Luca | «Un uomo di m…»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Una vera e propria perla quella che ci regala Dagospia, che riprende un articolo comparso su Affari Italiani a firma di Fabio Massa. Dagospia lo definisce “delirante” e non ha tutti i torti. Massa parte scrivendo che Degli è sempre stato simpatico. Chiede scusa per questo e riconosce subito di essersi sbagliato e di averlo capito quando il governatore della Campania pronunciò quella che lui definisce la “famosa frase della vergogna”, cioè questa: “Quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti. Si affretta però subito a chiarire. Oggi che “la Campania è il nuovo focolaio d’Italia, la regione infetta”, i lombardi non sono affatto contenti. “Non ...