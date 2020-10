Gf Vip | Brosio | «Sono guarito» Scoppia l’inferno per Adua e Massimiliano | accordo nella casa

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Paolodal Covid e ora è pronto a entraredel Grande Fratello Vip. Non vedeva l’ora. È stato lui stesso ad annunciarlo con una diretta Facebook dall’istituto clinico dilpalocco, a Roma. Era lì ricoverato in seguito alla polmonite causata dal virus e vi ha trascorso tutta la convalescenza . “Il ricovero è finito ieri sera con due tamponi negativi e la polmonite regredita completamente…ora. Fra qualche giorno posso tornare al lavoro in tv”, ha fatto sapere il giornalista, dicendosi pronto a fare il suo ingressodel Grande Fratello Vip,quale aveva “rischiato di entrare da positivo, visto che inizialmente i ...