Fuji | paese di neve

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 10 ottobre 2020) Come dipingere lasu un foglio bianco? Come farla balzare in primo piano perché l’occhio possa percepirne la morbidezza, l’abbagliante splendore, il silenzio magico che porta con sé? Molti fotografi e pittori si sono cimentati nel difficile compito prendendo a modello il vulcano più celebre del Giappone, il monte, eletto patrimonio mondiale dall’Unesco come luogo sacro e fonte d’ispirazione artistica. Alla metà dell’Ottocento, Felice Beato è il primo europeo che lo riprende circondato dalle nuvole. Ma la sua … Continua L'articolo proviene da il manifesto.