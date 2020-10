F1 GP Eifel, Mick Schumacher: “Mi sarebbe piaciuto scendere in pista, ma la sicurezza viene prima” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Mi dispiace soprattutto per i tifosi ma la sicurezza e’ l’aspetto piu’ importante. Non so cosa abbia in serbo il futuro ma spero di poter guidare ancora quest’anno”. Cosi’ Mick Schumacher dopo la cancellazione della prima sessione di prove libere del GP dell’Eifel che gli ha impedito di esordire in Formula 1 con Alfa Romeo. “Mi sarebbe piaciuto uscire in pista e guidare, ma e’ grandioso poter essere qui col team, partecipare e riunioni e lavorare con meccanici e ingegneri – prosegue – E’ molto utile per me, devo cercare di fare piu’ esperienza possibile”. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Mi dispiace soprattutto per i tifosi ma lae’ l’aspetto piu’ importante. Non so cosa abbia in serbo il futuro ma spero di poter guidare ancora quest’anno”. Cosi’dopo la cancellazione della prima sessione di prove libere del GP dell’che gli ha impedito di esordire in Formula 1 con Alfa Romeo. “Miuscire ine guidare, ma e’ grandioso poter essere qui col team, partecipare e riunioni e lavorare con meccanici e ingegneri – prosegue – E’ molto utile per me, devo cercare di fare piu’ esperienza possibile”.

