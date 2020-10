De Luca: “Con incremento di 800 positivi al giorno è lockdown in Campania” (Di venerdì 9 ottobre 2020) De Luca avvisa che con un incremento di 800 positivi al giorno si arriverà a un lockdown in Campania, che va assolutamente evitato. L'articolo De Luca: “Con incremento di 800 positivi al giorno è lockdown in Campania” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 9 ottobre 2020) Deavvisa che con undi 800alsi arriverà a unin Campania, che va assolutamente evitato. L'articolo De: “Condi 800alin Campania” proviene da ForzAzzurri.net.

fanpage : Gli ospedali #COVID19 voluti da De Luca sono costati 18 milioni di euro con l'obiettivo di fronteggiare l'epidemia… - CarloCalenda : Oggi metteremo giù qualche numero. A maggio avevamo presentato la lista, regione per regione, degli interventi nece… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: “Lockdown con 1000 casi e 200 guariti al giorno” - GandalfIl : #JuveNapoli Ma vi rendete conto nel 2020 cosa succede a Napoli ? #Deluca vieta all'ASL di parlare alla stampa per… - Andre_naaa : RT @laGigogin: Medici e personale infermieristico per diktat di De Luca non possono parlare con giornalisti e media. La trasparenza della R… -

