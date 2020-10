Da Sergente a eroe: Milinkovic-Savic fa sognare una Nazione intera (Di venerdì 9 ottobre 2020) 100 milioni di buoni motivi hanno reso Milinkovic-Savic un gioiello prezioso ma inarrivabile: la consacrazione con la Nazionale può cambiare le carte in tavola Un Sergente diventato eroe per il suo popolo: in Serbia stentano ancora a credere a ciò che hanno visto. Dopo 80 minuti trascorsi in panchina è bastato un lampo a Milinkovic-Savic per accendere il fuoco della sua squadra e condurla alla vittoria decisiva. Due gol contro la Norvegia che regalano alla nazionale balcanica l’accesso alla finale playoff contro la Scozia per accedere a Euro 2021. E come una figura mitologica d’origine norrena, il Sergente ha preso in mano le redini del match e si è alzato sopra i suoi avversari per dimostrare, ancora una volta, il suo valore ... Leggi su zon (Di venerdì 9 ottobre 2020) 100 milioni di buoni motivi hanno resoun gioiello prezioso ma inarrivabile: la consacrazione con la Nazionale può cambiare le carte in tavola Undiventatoper il suo popolo: in Serbia stentano ancora a credere a ciò che hanno visto. Dopo 80 minuti trascorsi in panchina è bastato un lampo aper accendere il fuoco della sua squadra e condurla alla vittoria decisiva. Due gol contro la Norvegia che regalano alla nazionale balcanica l’accesso alla finale playoff contro la Scozia per accedere a Euro 2021. E come una figura mitologica d’origine norrena, ilha preso in mano le redini del match e si è alzato sopra i suoi avversari per dimostrare, ancora una volta, il suo valore ...

ROMA - C’è un Sergej Milinkovic-Savic festeggiato come un eroe in Serbia. Il Sergente della Lazio, con una doppietta contro la Norvegia, manda la sua nazionale in finale di playoff per un posto ...

Oliver Stone, il Vietnam al fuoco dei classici

E in questa parte del racconto di Stone, il suo profilo da eroe melvilliano-hemingwayano sfuma in quello ... del suo capolavoro Platoon: il sergente Barnes, un Achille che è «la personificazione ...

