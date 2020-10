Coronavirus | l' Iss | ' Indice Rt a 1 | 06 | l' epidemia accelera Oltre 3 800 focolai attivi Evitare assembramenti in casa e all' aperto'

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il virus oggi circola in tutto il paese. Continuano ad aumentare i nuovi casi segnalati in Italia per la decima settimana consecutiva con un'incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 44,37 per ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: epidemia accelera, per prima volta elementi criticità - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: '1.181 nuovi focolai, per la prima volta elementi di criticità' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: 'E' essenziale evitare aggregazioni pubbliche e private' #coronavirus - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Iss: 'E' essenziale evitare aggregazioni pubbliche e private' #coronavirus - Steph30_Curry30 : “Aumentano i sintomatici” (Report settimanale Iss-Ministero della salute) #COVID__19 -

Monitoraggio Iss: l’analisi dei nuovi casi Il virus ... “Aumenta per la decima settimana consecutiva il numero di casi di Covid-19, ma questa volta un po’ di più rispetto alle scorse ...Perché le scuole potrebbero nei prossimi giorni essere chiuse non per il Covid-19 ma per protesta per l’assenza dal lavoro ... spiega che “il dirigente che mette in pratica le indicazioni del Cts e ...