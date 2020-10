Calciomercato Juventus, Mandzukic ha deciso: ecco il suo futuro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nei giorni scorsi, nei molteplici corridoi del Calciomercato si vociferava di un potenziale ritorno di Mario Mandzukic alla Juventus. L’ex numero 17 bianconero, ha lasciato Torino un anno fa a causa di vicissitudini interne non meglio conosciute. Si sa solamente che il croato non sarebbe mai entrato nelle grazie dell’allora allenatore Maurizio Sarri, ragion per cui si sarebbe messo, in comune accordo con la società, fuori rosa. Alcune indiscrezioni riporterebbero che il gigante ex Bayern Monaco non andasse d’accordo con parte dello spogliatoio, ma la verità assoluta non la si può conoscere. Dopo essersi trasferito in Qatar, ora Mandzukic è uno degli svincolati di lusso ma avrebbe voglia di accasarsi al più presto in un club europeo che gli garantirebbe di giocare ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nei giorni scorsi, nei molteplici corridoi delsi vociferava di un potenziale ritorno di Marioalla. L’ex numero 17 bianconero, ha lasciato Torino un anno fa a causa di vicissitudini interne non meglio conosciute. Si sa solamente che il croato non sarebbe mai entrato nelle grazie dell’allora allenatore Maurizio Sarri, ragion per cui si sarebbe messo, in comune accordo con la società, fuori rosa. Alcune indiscrezioni riporterebbero che il gigante ex Bayern Monaco non andasse d’accordo con parte dello spogliatoio, ma la verità assoluta non la si può conoscere. Dopo essersi trasferito in Qatar, oraè uno degli svincolati di lusso ma avrebbe voglia di accasarsi al più presto in un club europeo che gli garantirebbe di giocare ...

