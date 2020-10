Belén Rodriguez | il primo bacio con Antonio Spinalbese nella notte di Roma

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Belén Rodriguez non è single, e questo lo ha detto a chiare lettere non appena ne ha avuto l’occasione. Chi fosse, però, il nuovo fidanzato, la showgirl lo ha taciuto. Non una parola ha riservato ad Antonio Spinalbese, il parrucchiere di venticinque anni che, da quest’estate, le sta a fianco. Non un dettaglio ha svelato della storia cominciato all’indomani della separazione da Stefano De Martino. Belén Rodriguez, che pur ha confermato di aver trovato un nuovo amore, si è tenuta per sé i risvolti più intimi del proprio legame, e solo ora ha voluto svelare qualcosa.