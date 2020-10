“Aria pulita per i bambini di Salerno” | lanciata la raccolta firme

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Salute e Vita di Salerno. Di seguito il testo: L’Associazione Salute e Vita sostiene la campagna dida un gruppo di genitori di Salerno e della Valle dell’Irno che chiedono alle Istituzioni la chiusura delle Fonderie Pisano e la pubblicazione dello studio SPES. Riteniamo che la mobilitazione di una componente così importante della società civile non possa non far riflettere i destinatari della petizione che si apre con un’accorata lettera di una mamma preoccupata per la salute del proprio bambino. E’ il racconto di una mattina come tante in cui ci si sveglia avvolti dall’odore acre, nauseabondo, ferroso proveniente dalle Fonderie che pervade la città ...