Argentina, Dybala ko per un problema di salute: la decisione poco prima della partita contro l'Ecuador

Paulo Dybala non ha disputato la partita contro l'Ecuador. Ha fatto a lungo discutere l'assenza di Paulo Dybala, in occasione della sfida tra Argentina ed Ecuador. All'ultimo minuto, l'attaccante della nazionale albiceleste, avrebbe accusato un problema gastrointestinale che lo ha messo fuori gioco: per lui nemmeno la panchina. Il classe 1993 aveva da poco recuperato un problema fisico, riscontrato alla fine della scorsa stagione. La partita è stata decisa da un rigore calciato dal capitano dell'Argentina, Lionel Messi al 13' della partita. Per Dybala adesso si aspetta di capire l'evolversi ...

