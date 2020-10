Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 8 OTTOBREORE 17:35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INZIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZECHE CAUSA CODE AL MOMENTO DI 3KM CON TENDENZA IN AUMENTO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA DALLA COLOMBO ALLA TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA AURELIA E PORTUNESE E DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E INFINE DALLA DIRAMAZIONENORD ALLA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; SULLAFIUMICINO ABBIAMO TRAFFICO RALLENTANTO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN ...