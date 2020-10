Trapani, Di Donato: “Vissuto situazioni assurde, vi racconto”. Poi attacca Pellino… (Di giovedì 8 ottobre 2020) "Sotto il profilo umano è stato bellissimo, andando a Trapani capisci l'importanza di quella società e dell'ambiente. Il grande dispiacere è non averci potuto lavorare, non siamo mai riusciti ad allenarci".Parola di Daniele Di Donato. Il tecnico originario di Giulianova, ex calciatore e capitano del Palermo, è stato intervistato ai microfoni di 'TuttoC.com': oggetto di discussione, l'esclusione del Trapani dal campionato di Serie C e la sua breve e sfortunata esperienza in granata."Si è capito fin da subito le molteplici difficoltà, a partire dal rispetto delle normative anticovid a tutto il resto. Siamo stati lasciati a noi stessi, tante parole che non si sono mai tramutati in fatti concreti. Io sono arrivato molto motivato, con grande entusiasmo. Ma pochi giorni dal mio arrivo ho capito che ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 ottobre 2020) "Sotto il profilo umano è stato bellissimo, andando acapisci l'importanza di quella società e dell'ambiente. Il grande dispiacere è non averci potuto lavorare, non siamo mai riusciti ad allenarci".Parola di Daniele Di. Il tecnico originario di Giulianova, ex calciatore e capitano del Palermo, è stato intervistato ai microfoni di 'TuttoC.com': oggetto di discussione, l'esclusione deldal campionato di Serie C e la sua breve e sfortunata esperienza in granata."Si è capito fin da subito le molteplici difficoltà, a partire dal rispetto delle normative anticovid a tutto il resto. Siamo stati lasciati a noi stessi, tante parole che non si sono mai tramutati in fatti concreti. Io sono arrivato molto motivato, con grande entusiasmo. Ma pochi giorni dal mio arrivo ho capito che ...

