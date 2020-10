Temptation Island, tutti contro Speranza: «Ma cosa ti dice il cervello!» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Temptation Island, tutti contro Speranza: «Ma cosa ti dice il cervello!». Mentre il fidanzato Alberto sela “spassa” con la single Nunzia lei si tormenta nel vedere i video ma continua a non voler avere un falò di confronto. Una reazione che sui social sta facendo scalpore. Alberto Maritato e Speranza Capasso sono fidanzati da 16 anni, la loro storia a Temptation Island sta viaggiando su due binari completamente diversi. Mentre Speranza si strugge dal dolore, Alberto , il fidanzato, sembra essersi completamente dimenticando di lei passando tutto il tempo con la single Nunzia. Anche durante il falò dei fidanzati Alberto non ha ripensamenti e spiega ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 8 ottobre 2020): «Matiil». Mentre il fidanzato Alberto sela “spassa” con la single Nunzia lei si tormenta nel vedere i video ma continua a non voler avere un falò di confronto. Una reazione che sui social sta facendo scalpore. Alberto Maritato eCapasso sono fidanzati da 16 anni, la loro storia asta viaggiando su due binari completamente diversi. Mentresi strugge dal dolore, Alberto , il fidanzato, sembra essersi completamente dimenticando di lei passando tutto il tempo con la single Nunzia. Anche durante il falò dei fidanzati Alberto non ha ripensamenti e spiega ...

