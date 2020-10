“Tangenziale delle Aree Interne – Roccabascerana-Altavilla Irpina”, c’è l’ok della Regione (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVia libera all’ammissione a finanziamento per l’intervento relativo alla “Realizzazione della Tangenziale delle Aree Interne – Terzo Lotto Roccabascerana-Altavilla Irpina”, proposto dalla Provincia di Avellino. Con decreto della Giunta Regionale è stato accordato un importo pari a 79.082.470,62 euro. Tali risorse, con impegno di ammissione provvisoria sulle varie annualità del bilancio regionale, rientrano tra i fondi della Delibera Cipe 54/2016 per il Piano Operativo Infrastrutture Fsc 2014/2020. Lo scorso 5 giugno il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, ha approvato la progettazione definitiva-esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVia libera all’ammissione a finanziamento per l’intervento relativo alla “RealizzazioneTangenziale– Terzo LottoIrpina”, proposto dalla Provincia di Avellino. Con decretoGiunta Regionale è stato accordato un importo pari a 79.082.470,62 euro. Tali risorse, con impegno di ammissione provvisoria sulle varie annualità del bilancio regionale, rientrano tra i fondiDelibera Cipe 54/2016 per il Piano Operativo Infrastrutture Fsc 2014/2020. Lo scorso 5 giugno il presidenteProvincia, Domenico Biancardi, ha approvato la progettazione definitiva-esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la ...

